Сергей Юран: «Химки» — главное разочарование первой части сезона РПЛ. Команда тонет

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о выступлениях подмосковной команды в первой части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Для меня «Химки» — главное разочарование первой части РПЛ. Я не припомню такой серии из поражений в чемпионатах России и СССР. Команда с хорошим подбором игроков опустилась с седьмого места в зону вылета. Я работал там, меня разочаровывает нынешнее положение «Химок». Есть у них шансы на спасение? Сложно сказать. Команда тонет. Посмотрим, спасутся ли они» — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Химки» в 15 матчах набрали девять очков и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.