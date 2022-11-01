Александр Мостовой: «Локомотив» стал самым большим разочарованием первой части сезона РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о командах, которые больше всего разочаровали его по итогам первой половины РПЛ.

«Локомотив» стал самым большим разочарованием первой части сезона РПЛ: как команда и из-за того, как долго всё это продолжалось, — люди не приходили к решению убрать посторонних.



Ещё напрашиваются «Химки», но никто не ожидал, что они будут в пятёрке лучших. Команда всегда ниже 10-го места. «Локомотив» всегда в одном ряду со «Спартаком» и «Динамо», а сейчас соревнуется с «Химками», «Факелом» и «Торпедо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Железнодорожники набрали 12 очков и располагаются в зоне стыковых матчей — на 14-м месте в турнирной таблице. «Химки» с девятью баллами следуют за «Локомотивом».