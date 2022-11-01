Месси прибудет в сборную Аргентины 7 ноября

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пообщался с главным тренером парижан Кристофом Галтье касательно своего отбытия в состав национальной команды. Об этом сообщает журналист Андрес Йоссен в своей социальной сети.

По информации источника, Месси попросил Галтье отпустить его из французского клуба в следующие выходные. 7 ноября он должен прибыть в состав национальной команды. Главный тренер Аргентины — Лионель Скалони.

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Аргентины по группе С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.

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