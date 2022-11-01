Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси прибудет в сборную Аргентины 7 ноября

Месси прибудет в сборную Аргентины 7 ноября
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пообщался с главным тренером парижан Кристофом Галтье касательно своего отбытия в состав национальной команды. Об этом сообщает журналист Андрес Йоссен в своей социальной сети.

По информации источника, Месси попросил Галтье отпустить его из французского клуба в следующие выходные. 7 ноября он должен прибыть в состав национальной команды. Главный тренер Аргентины — Лионель Скалони.

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Аргентины по группе С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.

Самые странные рекорды футбольных звёзд мира из Книги Гиннесса

Новость по теме
Пернамбукано обвинил Неймара в поддержке фашистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022