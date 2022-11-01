Гвардиола — о поездке на ЧМ-2022 в Катар: дома, с красным вином — намного лучше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не планирует отправляться в Катар на чемпионат мира 2022 года.



«Дома, с красным вином — намного лучше. У команды будет несколько выходных, после чего мы отправимся в Абу-Даби и проведём товарищеский матч перед возобновлением сезона. Мы не знаем, в каком состоянии футболисты вернутся в клуб после чемпионата мира», — приводит слова Гвардиолы AS.



Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.



«Манчестер Сити» в 12 матчах набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Арсенал» (31).

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