Куадрадо поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ». «Ювентус» может выйти в Лигу Европы
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Защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«В последнее время наши результаты пошли вверх – мы неплохо сыграли с «Ромой» и «Бенфикой». У нас были голевые моменты, которые мы не смогли реализовать. Мы будем совершенствоваться. Это важный матч для нас, мы боремся за выход в Лигу Европы», – цитирует колумбийца Football Italia.
«Ювентус» набрал три очка в пяти играх турнира. Итальянский клуб занимает третье место в группе, при этом «Маккаби» с тремя очками располагается на последнем месте в квартете. Команда, занявшая третье место, продолжит выступление в Лиге Европы.
Футболисты итальянского чемпионата, игравшие только за один клуб
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