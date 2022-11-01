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Куадрадо поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ». «Ювентус» может выйти в Лигу Европы

Куадрадо поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ». «Ювентус» может выйти в Лигу Европы
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Защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«В последнее время наши результаты пошли вверх – мы неплохо сыграли с «Ромой» и «Бенфикой». У нас были голевые моменты, которые мы не смогли реализовать. Мы будем совершенствоваться. Это важный матч для нас, мы боремся за выход в Лигу Европы», – цитирует колумбийца Football Italia.

«Ювентус» набрал три очка в пяти играх турнира. Итальянский клуб занимает третье место в группе, при этом «Маккаби» с тремя очками располагается на последнем месте в квартете. Команда, занявшая третье место, продолжит выступление в Лиге Европы.

Футболисты итальянского чемпионата, игравшие только за один клуб

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