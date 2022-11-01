Калиду Кулибали считает, что «Челси» может выиграть АПЛ в этом сезоне

Защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали заявил, что его команда может выиграть АПЛ в этом сезоне, а также рассказал об адаптации в команде. Защитник перешёл в английский клуб из «Наполи» в минувшее трансферное окно. На данный момент лондонцы занимают шестое место в турнирной таблице английского первенства, отставая от лидирующего «Арсенала» на 10 очков.
«В конце сезона мы можем быть первыми, я здесь, чтобы написать историю.
Я приехал сюда, когда тренером был Томас Тухель, он был заинтересован в моём трансфере, потом его уволили. И он, и Грэм Поттер играют с тремя центральными защитниками, в «Наполи» я привык играть в схеме с четырьмя. Я знал, что будет тяжело, и это оказалось правдой. Но ты никогда не перестаёшь учиться», — приводит слова Кулибали Corriere della Sera.
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- 1 ноября 2022
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