Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Калиду Кулибали считает, что «Челси» может выиграть АПЛ в этом сезоне

Калиду Кулибали считает, что «Челси» может выиграть АПЛ в этом сезоне
Калиду Кулибали
Комментарии

Защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали заявил, что его команда может выиграть АПЛ в этом сезоне, а также рассказал об адаптации в команде. Защитник перешёл в английский клуб из «Наполи» в минувшее трансферное окно. На данный момент лондонцы занимают шестое место в турнирной таблице английского первенства, отставая от лидирующего «Арсенала» на 10 очков.

«В конце сезона мы можем быть первыми, я здесь, чтобы написать историю.

Я приехал сюда, когда тренером был Томас Тухель, он был заинтересован в моём трансфере, потом его уволили. И он, и Грэм Поттер играют с тремя центральными защитниками, в «Наполи» я привык играть в схеме с четырьмя. Я знал, что будет тяжело, и это оказалось правдой. Но ты никогда не перестаёшь учиться», — приводит слова Кулибали Corriere della Sera.

Новость по теме
Защитник «Челси» Кулибали объяснил, почему никогда не перейдёт в «Ювентус»

Хвича Кварацхелия как Лана Дель Рей. ХиТ. 125 выпуск

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022