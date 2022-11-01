Андрей Федун: я крайне доволен вторым местом «Спартака» по итогу первой части сезона РПЛ

Андрей Федун, брат бывшего председателя совета директоров «Спартака», оценил выступление красно-белых в первой части сезона РПЛ. Красно-белые занимают вторую позицию, отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов.



«Я как болельщик «Спартака» крайне доволен игрой и результатом команды по итогу первой части сезона РПЛ. Я полностью удовлетворён вторым местом. Сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство? Давайте просто посмотрим, что будет дальше, — дождёмся конца чемпионата. В нашей стране вторая половина чемпионата всегда сильно отличается от первой. Никто не знает, что будет со «Спартаком» и «Зенитом» через полгода.



Ожидал ли я, что красно-белые так заиграют при Абаскале? Если человек добился результата за короткий промежуток времени, то он очень хороший тренер! Дай бог ему удачи и дальше», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.