Защитник «ПСЖ» и сборной Франции Кимпембе получил травму за три недели до старта ЧМ-2022

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Преснел Кимпембе исключён из заявки команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом», сообщает пресс-служба парижан.



Такое решение принято из-за проблем игрока с ахилловым сухожилием. Напомним, Кимпембе недавно вернулся в строй «ПСЖ» после полуторамесячного перерыва — защитник получил травму подколенного сухожилия в матче с «Брестом» в начале сентября. Сроки восстановления Кимпембе после нового повреждения не сообщаются.



Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявит состав национальной команды на чемпионат мира 2022 года 9 ноября, но пока неизвестно, войдёт ли в заявку Кимпембе. Ранее стало известно, что мундиаль пропустят французские футболисты Поль Погба и Н'Голо Канте. Под вопросом остаётся участие в турнире защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана.

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