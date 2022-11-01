Валерий Непомнящий: «Локомотив» удивил, но не разочаровал в первой части сезона РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий оценил первую часть сезона Российской Премьер-Лиги, а также отреагировал на то, что московский «Локомотив» после 15 туров находится на 14-м месте в турнирной таблице — в зоне стыковых матчей.



«У меня нет разочарований после первой части чемпионата — с интересом смотрю РПЛ. Пока нет никаких неожиданностей, чтобы я прямо разочаровался. «Локомотив»? Всё шло к тому, что они окажутся в нынешней ситуации. Похожая ситуация была и у «Динамо» в своё время, когда не было понятно, кто и как управляет клубом. «Локомотив» удивил, но не разочаровал. У них боеспособный состав: сейчас ситуация уже выправляется», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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