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«Ливерпуль» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

«Ливерпуль» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 1 ноября, состоится матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Энфилд». Встреча начнётся в 23:00 мск.

После пяти туров неаполитанцы лидируют в квартете A. Команда Лучано Спаллетти набрала 15 очков. Мерсисайдцы располагаются на второй строчке. Подопечные Юргена Клоппа набрали 12 очков. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф. В этой встрече команды выяснят, кто займёт первое и второе места в группе.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

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