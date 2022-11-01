Динияр Билялетдинов назвал клуб, который разочаровал его в первой части сезона РПЛ
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Бывший полузащитник «Локомотива» и «Торпедо» Динияр Билялетдинов высказался о выступлениях железнодорожников в первой части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.
«Самым большим разочарованием в первой половине сезона стало место «Локомотива» в зоне стыков и на грани зоны вылета. Выправят ли ситуацию во второй половине сезона? Не знаю. Смотря какие выводы будут сделаны зимой. Это не отменяет того факта, что надо набрать как-то очки до паузы», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Локомотив» в 15 матчах набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (39).
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