«Порту» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и мадридским «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Драгау». Встреча начнётся в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



Португальская команда обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав девять очков. На данный момент «Порту» располагается на второй строчке, но по итогам игрового дня может обойти «Брюгге» (10). Команда Диего Симеоне лишилась шансов пройти в следующий раунд после того, как в драматичном матче не сумела переиграть леверкузенский «Байер» (2:2). «Матрасники» имеют в активе пять очков и могут занять последнее место в группе, пропустив вперёд «Байер» (4).