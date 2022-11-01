Хавбек «Реала» Тони Кроос прокомментировал первое удаление в карьере

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о красной карточке, которую получил в матче 12-го тура испанской Примеры с «Жироной» (1:1). Напомним, это удаление стало первым в карьере Крооса.



«Если не можешь победить, не проигрывай. До гола это была не лучшая игра в нашем исполнении, потом мы контролировали ситуацию, у нас были моменты. В наши ворота назначили пенальти, и такое тоже порой случается. Проблем не вижу. Я провёл много матчей до первого удаления в карьере. Мне пришлось пойти на риск, чтобы остановить игрока. Я попытался слегка его задеть, но арбитр дал мне вторую жёлтую карточку», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

Кроос провёл 741 официальный матч: 381 — за мадридский «Реал», 206 — за мюнхенскую «Баварию», 106 игр в составе национальной команды Германии, а также 48 — за леверкузенский «Байер».

Кроос («Реал Мадрид») удаляется с поля за вторую желтую карточку

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