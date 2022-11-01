Месси не просил руководство «ПСЖ» отпустить его в сборную до паузы на чемпионат мира

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не просил руководство французского клуба исключить его из заявки на матч 15-го тура чемпионата Франции с «Осером», который состоится 13 ноября. Об этом сообщает инсайдер Лоик Танзи в своей социальной сети.

По информации источника, аргентинец не обращался с просьбой исключить его из матча с «Осером», чтобы досрочно присоединиться к своей национальной команде. Ранее сообщалось, что он присоединится к сборной 7 ноября.

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Аргентины по группе С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.

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