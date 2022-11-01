Андрей Кобелев назвал трёх лучших игроков первой части сезона РПЛ
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Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, кого он может назвать лучшими игроками первой половины сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Могу выделить Малкома и Промеса. У «Зенита» все достаточно ровно провели первый круг. Малком так, как сейчас, раньше не выглядел. С Промесом всё просто — делает результат для «Спартака». Эти двое выделяются на уровне остальных.
Но ещё отмечу Нобоа. Кристиан выдал потрясающий старт — на нём строится игра «Сочи», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил премию «Джентльмен года». В финальном голосовании Фомин обошёл вратаря «Спартака» Александра Селихова и нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
Новость по темеДаниил Фомин получил премию «Джентльмен года»
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