Андрей Кобелев назвал трёх лучших игроков первой части сезона РПЛ

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, кого он может назвать лучшими игроками первой половины сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Могу выделить Малкома и Промеса. У «Зенита» все достаточно ровно провели первый круг. Малком так, как сейчас, раньше не выглядел. С Промесом всё просто — делает результат для «Спартака». Эти двое выделяются на уровне остальных.



Но ещё отмечу Нобоа. Кристиан выдал потрясающий старт — на нём строится игра «Сочи», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил премию «Джентльмен года». В финальном голосовании Фомин обошёл вратаря «Спартака» Александра Селихова и нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.