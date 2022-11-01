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Романо: на переход Месси в «Интер Майами» есть хорошие шансы

Романо: на переход Месси в «Интер Майами» есть хорошие шансы
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может сменить клуб в скором времени. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети. До «ПСЖ» форвард выступал за «Барселону».

По информации источника, в какой-то момент аргентинец перейдёт в «Интер Майами». На совершение этой сделки есть хорошие шансы. Ранее сообщалось, что в американский клуб может перейти нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Месси в 17 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал 13 результативных передач. Напомним, представители Месси и клуба ведут обсуждение о подобном переходе уже несколько лет, и с каждым разом вероятность такого трансфера растёт.

Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне. Видеоролик:

Месси получил чрезвычайно заманчивое предложение. Отказаться от него будет очень непросто Месси получил чрезвычайно заманчивое предложение. Отказаться от него будет очень непросто
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