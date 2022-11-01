Агент Юргена Клоппа сообщил, что специалист не собирается покидать «Ливерпуль»
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Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, сообщил, что немецкий специалист не планирует досрочно покидать свой пост в английском клубе.
«Могу заверить, что Юрген Клопп не собирается уходить в отставку. Юрген получает полную поддержку со стороны руководства, они всегда на связи. Клопп любит «Ливерпуль», он не зря продлил контракт до 2026 года», — приводит слова агента Sky Germany.
Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Действующий контракт специалиста с мерсисайдским клубом рассчитан до 2026 года. В 2019 году «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов.
«Ливерпуль» в 12 матчах набрал 16 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.
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