Агент Юргена Клоппа сообщил, что специалист не собирается покидать «Ливерпуль»

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, сообщил, что немецкий специалист не планирует досрочно покидать свой пост в английском клубе.



«Могу заверить, что Юрген Клопп не собирается уходить в отставку. Юрген получает полную поддержку со стороны руководства, они всегда на связи. Клопп любит «Ливерпуль», он не зря продлил контракт до 2026 года», — приводит слова агента Sky Germany.

Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Действующий контракт специалиста с мерсисайдским клубом рассчитан до 2026 года. В 2019 году «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов.



«Ливерпуль» в 12 матчах набрал 16 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.