Сергей Юран назвал Матвея Сафонова лучшим вратарём первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, кого он может назвать лучшим игроком первой половины сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Сафонов — лучший вратарь первой части РПЛ. «Краснодару» очень нелегко: легионеры уехали, большинство игроков ещё совсем молодые. Многие из них прошлый сезон отыграли в «Краснодаре-2». Матвей отлично отыграл 15 матчей. Многие игры вытащил для команды именно он!» — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил премию «Джентльмен года». В прошлом году Сафонов был номинирован на награду. В финальном голосовании Фомин обошёл вратаря «Спартака» Александра Селихова и нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.