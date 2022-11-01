Мбаппе хочет чаще играть с 20-летним Экитике
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет чаще взаимодействовать на поле с 20-летним новичком команды Уго Экитике. Об этом сообщает инсайдер Адриен Гренье в своей социальной сети.
По информации журналиста, Килиан попросил руководство почаще ставить его в состав вместе с Уго. 20-летний француз после перехода из «Реймса» провёл девять матчей за парижан и пока не отметился в них голами.
В сезоне-2021/2022 Экитике провёл 26 матчей за «Реймс» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Он неоднократно вызывался в молодёжную сборную Франции.
20-летний Уго Экитике является воспитанником «Реймса». Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 28 млн.
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