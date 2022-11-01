Защитника «Баварии» Бенжамена Павара лишили прав за вождение в нетрезвом виде
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Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде, сообщает Bild.
По информации источника, шесть недель назад французский футболист был задержан полицией за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента Павар лишился водительских прав. Санкции также последовали со стороны «Баварии» — спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич через два дня после произошедшего настоял на том, чтобы взыскать с Павара пятизначную сумму в качестве штрафа.
Напомним, Павар выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне 26-летний французский футболист принял участие в 10 матчах чемпионата Германии и забил один гол.
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