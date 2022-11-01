Кварацхелия выйдет в стартовом составе «Наполи» на игру с «Ливерпулем»

Сегодня, 1 ноября, состоится матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Энфилд». Встреча начнётся в 23:00 мск.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Джеймс Милнер, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Кёртис Джонс, Мохамед Салах, Роберто Фирмино.

«Наполи»: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Лео Эстигор, Ким Мин Джэ, Матиас Оливера, Тангай Н'Домбеле, Станислав Лоботка, Андре Замбо Ангисса, Маттео Политано, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия.

После пяти туров неаполитанцы лидируют в квартете A. Команда Лучано Спаллетти набрала 15 очков. Мерсисайдцы располагаются на второй строчке. Подопечные Юргена Клоппа набрали 12 очков. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф. В этой встрече команды выяснят, кто займёт первое и второе места в группе.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.