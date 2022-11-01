«Бавария» и «Интер» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 1 ноября, состоится матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Баварией» и «Интером». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена». Встреча начнётся в 23:00 мск.
«Бавария»: Свен Ульрайх, Нуссайр Мазрауи, Деотшанкюль Юпамекано, Бенжамен Павар, Йосип Станишич, Райан Гравенберх, Йозуа Киммих, Марсель Забитцер, Садио Мане, Кингсли Коман, Эрик Максим Шупо-Мотинг.
«Интер»: Андре Онана, Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Стефан де Врей, Кристьян Аслани, Робин Госенс, Николо Барелла, Роберто Гальярдини, Рауль Белланова, Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа.
После пяти туров мюнхенцы лидируют в квартете C. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 15 очков. Итальянцы располагаются на второй строчке. Подопечные Симоне Индзаги набрали 10 очков. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф. По результатам этой встречи турнирное положение команд не изменится.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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