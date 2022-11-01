Серхио Рамос: есть предчувствие, что я выступлю на ЧМ-2022. Но решение зависит не от меня

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался о своих шансах на попадание в состав сборной Испании на чемпионат мира 2022 года.



«Все знают, что значит защищать цвета своей страны. Я снова чувствую себя хорошо и готов играть за сборную, но итоговое решение зависит не от меня, а от Луиса Энрике, которого я очень уважаю. У меня есть предчувствие, что я выступлю на чемпионате мира. Надеюсь, что смогу быть с командой в Катаре», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.



Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Испании на групповом этапе турнира встретится с национальными командами Коста-Рики, Германии и Японии. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.

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