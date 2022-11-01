«Барселона» и «Виктория» Пльзень огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 1 ноября, состоится матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Викторией» (Пльзень) и «Барселоной». Команды будут играть на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне». Встреча начнётся в 23:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Виктория» (Пльзень): Индржих Станек, Либор Голик, Лукаш Гейда, Лудек Перница, Вацлав Емелка, Моду Н'Диайе, Лукаш Калвах, Эрик Йирка, Адам Влканова, Вацлав Пиларж, Томаш Хоры.

«Барселона»: Иньяки Пенья, Эктор Бельерин, Жерар Пике, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Пабло Торре, Франк Кессье, Гави, Рафинья, Ансу Фати, Ферран Торрес.

Каталонский клуб занимает третье место в турнирной таблице квартета C. Каталонцы не примут участие в матчах плей-офф Лиги чемпионов.