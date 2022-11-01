«Атлетико» проиграл «Порту» и вылетел из еврокубков, «Байер» вышел в Лигу Европы

Завершились два матча группового этапа Лиги чемпионов. «Порту» принимал «Атлетико», а «Байер» — «Брюгге».
Португальская команда добилась победы над «матрасниками» со счётом 2:1 благодаря голам Мехди Тареми и Стефена Эустакиу. Оба мяча «Порту» забил в первом тайме. «Атлетико» ответил только одним голом: мяч в свои ворота срезал Иван Маркано.
В Леверкузене финальный свисток Маурицио Мариани зафиксировал ничью — «Байер» и «Брюгге» поделили очки, не сумев забить.
Таким образом, «Порту» выиграл группу B, набрав 12 очков. «Брюгге» (11) занял вторую позицию и также вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» набрал пять очков, столько же у «Атлетико», но немцы обошли команду Диего Симеоне по дополнительным показателям и сумели пробиться в Лигу Европы. Испанцы сенсационно вылетели из еврокубков.
- 1 ноября 2022
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