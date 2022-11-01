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«Атлетико» проиграл «Порту» и вылетел из еврокубков, «Байер» вышел в Лигу Европы

«Атлетико» проиграл «Порту» и вылетел из еврокубков, «Байер» вышел в Лигу Европы
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Завершились два матча группового этапа Лиги чемпионов. «Порту» принимал «Атлетико», а «Байер» — «Брюгге».

Португальская команда добилась победы над «матрасниками» со счётом 2:1 благодаря голам Мехди Тареми и Стефена Эустакиу. Оба мяча «Порту» забил в первом тайме. «Атлетико» ответил только одним голом: мяч в свои ворота срезал Иван Маркано.

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур
01 ноября 2022, вторник. 20:45 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Тареми – 5'   2:0 Эустакиу – 24'   2:1 Маркано – 90+5' (автогол)

В Леверкузене финальный свисток Маурицио Мариани зафиксировал ничью — «Байер» и «Брюгге» поделили очки, не сумев забить.

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур
01 ноября 2022, вторник. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
0 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия

Таким образом, «Порту» выиграл группу B, набрав 12 очков. «Брюгге» (11) занял вторую позицию и также вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» набрал пять очков, столько же у «Атлетико», но немцы обошли команду Диего Симеоне по дополнительным показателям и сумели пробиться в Лигу Европы. Испанцы сенсационно вылетели из еврокубков.

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