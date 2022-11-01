Игра с «Наполи» станет для Юргена Клоппа 400-й в качестве главного тренера «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в сегодняшнем матче Лиги чемпионов с «Наполи» проведёт 400-й матч у руля красных. Кроме того, игра с итальянским клубом станет для Клоппа сотой в Лиге чемпионов. Об этом сообщает портал Opta.



Немецкий специалист стал четвёртым тренером в истории ливерпульцев, который достиг подобной отметки: ранее это удавалось Тому Уотсону, Биллу Шенкли и Бобу Пейсли.



Юрген Клопп возглавил английский клуб 8 октября 2015 года, сменив на этом посту Брендана Роджерса. В сезоне 2019/2020 «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл чемпионат Англии, сделав это впервые с 1990 года. В сезоне-2018/2019 мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финале другой английский клуб – «Тоттенхэм» (2:0).

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