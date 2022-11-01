Кавазашвили: «Локо» даёт повод думать, что может повторить судьбу «Спартака» в 1976 году

Бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о выступлении «Локомотива» в первой половине сезона РПЛ. Железнодорожники располагаются в зоне стыковых матчей, на 14-м месте в турнирной таблице.



«Меня очень разочаровал «Локомотив». Не очень понятно, что творится в команде. Почему клуб, обеспеченный финансами, так плохо играет? Виновата бесконечная смена тренерских кадров или что-то другое?



Каждый человек может думать, как ему вздумается и навязывается. Сейчас «Локомотив» даёт повод многим думать, что может повторить судьбу «Спартака» в 1976 году. Тогда команда вылетела из Высшей лиги под руководством Хусаинова и Крутикова. Если так случится, то это будет не очень приятно», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.