Кавазашвили: «Локо» даёт повод думать, что может повторить судьбу «Спартака» в 1976 году

Бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о выступлении «Локомотива» в первой половине сезона РПЛ. Железнодорожники располагаются в зоне стыковых матчей, на 14-м месте в турнирной таблице.
«Меня очень разочаровал «Локомотив». Не очень понятно, что творится в команде. Почему клуб, обеспеченный финансами, так плохо играет? Виновата бесконечная смена тренерских кадров или что-то другое?
Каждый человек может думать, как ему вздумается и навязывается. Сейчас «Локомотив» даёт повод многим думать, что может повторить судьбу «Спартака» в 1976 году. Тогда команда вылетела из Высшей лиги под руководством Хусаинова и Крутикова. Если так случится, то это будет не очень приятно», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 1 ноября 2022
-
23:43
-
23:43
-
23:41
-
23:20
-
23:09
-
23:02
-
23:00
-
22:43
-
22:40
-
22:36
-
22:29
-
22:29
-
22:14
-
22:09
-
22:05
-
21:59
-
21:50
-
21:40
-
21:38
-
21:20
-
21:07
-
20:54
-
20:53
-
20:48
-
20:45
-
20:40
-
20:38
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:51