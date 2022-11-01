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Оуэн: сегодня я бы стоил € 100 млн. За Мбаппе отдали бы € 200 млн, верно?

Оуэн: сегодня я бы стоил € 100 млн. За Мбаппе отдали бы € 200 млн, верно?
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Бывший футболист «Ливерпуля» Майкл Оуэн предположил, сколько он мог бы стоить в текущих трансферных условиях. Он также заявил, что ценник на многих звёздных игроков сегодня завышен.

«Понятно, что «Манчестер Сити» переплатил за Эрлинга Холанда. Много денег ушло на зарплаты агентам и прочие расходы. Когда мне было 20 лет, я был прекрасен, показывал лучшую игру. Наверное, по сегодняшним меркам за меня можно было бы заплатить больше € 100 млн.

Я не знаю, сколько стоит Мбаппе. Если бы он покидал «ПСЖ», за него бы отдали около € 200 млн, верно? В своё время я тоже показывал себя — выиграл «Золотой мяч» и поехал на чемпионат мира в 18 лет», – цитирует Оуэна Ace Odds.

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