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Симеоне — о вылете «Атлетико» из еврокубков: ясно одно — команда не в лучшем состоянии

Симеоне — о вылете «Атлетико» из еврокубков: ясно одно — команда не в лучшем состоянии
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Порту» (1:2) прокомментировал вылет команды из еврокубков.

«Нужно реагировать на произошедшее спокойно, продолжать работать. Необходимо проанализировать ошибки, которые мы допустили в матчах Лиги чемпионов, и постараться их исправить. Мы попытались как-то исправить ситуацию, но соперник был на голову выше нас во всём. Есть множество ситуаций, которые можно комментировать, но ясно одно — «Атлетико» сейчас не в лучшем состоянии», — приводит слова Симеоне Movistar.

«Порту» выиграл группу B, набрав 12 очков. «Брюгге» (11) занял вторую позицию и также вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» набрал пять очков, столько же у «Атлетико», но немцы обошли команду Диего Симеоне по дополнительным показателям и сумели пробиться в Лигу Европы. Испанцы сенсационно вылетели из еврокубков.

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