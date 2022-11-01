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Александер-Арнольд — самый молодой игрок, который провёл 50 матчей за «Ливерпуль» в ЛЧ

Александер-Арнольд — самый молодой игрок, который провёл 50 матчей за «Ливерпуль» в ЛЧ
Трент Александер-Арнольд
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в стартовый состав своей команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории мерсисайдцев (24 года и 25 дней), который сыграл 50 матчей в Лиге чемпионов, сообщает портал Opta.

Трент Александер-Арнольд является уроженцем Ливерпуля. В 2004 году защитник попал в академию красных. В 2016 году Александер-Арнольд дебютировал за взрослую команду «Ливерпуля».

В футболке мерсисайдцев защитник провёл 147 матчей, став автором 10 голов.

В сезоне-2019/2020 с «Ливерпулем» игрок стал победителем чемпионата Англии, клуб сумел выиграть этот трофей впервые с 1990 года. Годом ранее Александер-Арнольд в составе красных сумел победить в Лиге чемпионов.

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