Александер-Арнольд — самый молодой игрок, который провёл 50 матчей за «Ливерпуль» в ЛЧ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в стартовый состав своей команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории мерсисайдцев (24 года и 25 дней), который сыграл 50 матчей в Лиге чемпионов, сообщает портал Opta.



Трент Александер-Арнольд является уроженцем Ливерпуля. В 2004 году защитник попал в академию красных. В 2016 году Александер-Арнольд дебютировал за взрослую команду «Ливерпуля».



В футболке мерсисайдцев защитник провёл 147 матчей, став автором 10 голов.



В сезоне-2019/2020 с «Ливерпулем» игрок стал победителем чемпионата Англии, клуб сумел выиграть этот трофей впервые с 1990 года. Годом ранее Александер-Арнольд в составе красных сумел победить в Лиге чемпионов.

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