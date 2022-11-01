Хименес — о матче с «Порту»: это была катастрофа. «Атлетико» облажался
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Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с «Порту» (1:2) поделился эмоциями от вылета испанской команды из еврокубков.
«Тяжело. Мы переживаем трудные времена. Команда облажалась. Я не могу найти объяснение тому, что произошло в матче с «Порту» и в других последних играх. Мы должны работать, чтобы понять, что происходит, и изменить ситуацию.
Я не понял этой игры. Это была катастрофа, нужно это признать. Не знаю, как объяснить, что происходит. Правда в том, что мы ломаем голову, работаем на тренировках, прилагаем усилия и ничего не получается. Это Лига чемпионов, и ошибки здесь недопустимы», — приводит слова Хименеса Movistar.
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