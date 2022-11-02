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«Тоттенхэм» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, вырвав победу в матче с «Марселем»

«Тоттенхэм» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, вырвав победу в матче с «Марселем»
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Марсель» принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В компенсированное время первого тайма счёт открыл защитник «Марселя» Шансель Мбемба. Результативную передачу отдал хавбек Жордан Верету. На 54-й минуте защитник «Тоттенхэм Хотспур» Клеман Лангле сравнял счёт, забив гол после передачи полузащитника Ивана Перишича. В компенсированное время встречи победный гол забил игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 11 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе D. «Марсель» (6) вылетел из еврокубков. Соперниками команд по группе являются франкфуртский «Айнтрахт» (10) и «Спортинг» (7).

Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур
01 ноября 2022, вторник. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Мбемба – 45+2'   1:1 Лангле – 54'   1:2 Хёйбьерг – 90+5'
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