«Тоттенхэм» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, вырвав победу в матче с «Марселем»

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Марсель» принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В компенсированное время первого тайма счёт открыл защитник «Марселя» Шансель Мбемба. Результативную передачу отдал хавбек Жордан Верету. На 54-й минуте защитник «Тоттенхэм Хотспур» Клеман Лангле сравнял счёт, забив гол после передачи полузащитника Ивана Перишича. В компенсированное время встречи победный гол забил игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг.
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 11 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе D. «Марсель» (6) вылетел из еврокубков. Соперниками команд по группе являются франкфуртский «Айнтрахт» (10) и «Спортинг» (7).
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