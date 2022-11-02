«Барселона» обыграла «Викторию» Пльзень, пропустив два гола
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Сегодня, 2 ноября, состоялся матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Викторией» (Пльзень) и «Барселоной». Команды играли на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне». Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу гостей.
Голами в составе каталонцев отметились Маркос Алонсо, Ферран Торрес, оформивший дубль, и Пабло Торре. Рафинья отдал две голевые передачи. В составе чешского клуба дублем отметился Томаш Хоры.
После завершения группового этапа «Бавария» лидирует в квартете C. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 18 очков. «Интер» располагается на второй строчке. Подопечные Симоне Индзаги набрали 10 очков. Обе команды вышли в плей-офф. «Барселона» набрала семь очков и находится на третьей строчке.
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