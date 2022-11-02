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«Барселона» обыграла «Викторию» Пльзень, пропустив два гола

«Барселона» обыграла «Викторию» Пльзень, пропустив два гола
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Сегодня, 2 ноября, состоялся матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Викторией» (Пльзень) и «Барселоной». Команды играли на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне». Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу гостей.

Голами в составе каталонцев отметились Маркос Алонсо, Ферран Торрес, оформивший дубль, и Пабло Торре. Рафинья отдал две голевые передачи. В составе чешского клуба дублем отметился Томаш Хоры.

После завершения группового этапа «Бавария» лидирует в квартете C. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 18 очков. «Интер» располагается на второй строчке. Подопечные Симоне Индзаги набрали 10 очков. Обе команды вышли в плей-офф. «Барселона» набрала семь очков и находится на третьей строчке.

Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур
01 ноября 2022, вторник. 23:00 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Алонсо – 6'   0:2 Ф. Торрес – 44'   1:2 Хоры – 51' (пен)   1:3 Ф. Торрес – 54'   2:3 Хоры – 63'   2:4 Торре – 75'
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