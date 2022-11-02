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«Бавария» обыграла «Интер» и набрала максимальное количество очков на групповом этапе

«Бавария» обыграла «Интер» и набрала максимальное количество очков на групповом этапе
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Сегодня, 2 ноября, состоялся матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Баварией» и «Интером». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт на 32-й минуте открыл Бенжамен Павар. Йозуа Киммих от угла поля совершил навес в штрафную «Интера», откуда Павар нанёс удар головой — мяч с отскоком от газона залетел под перекладину. На 72-й минуте Эрик Шупо-Мотинг укрепил преимущество хозяев и установил итоговый счёт в игре.

После завершения группового этапа мюнхенцы лидируют в квартете C. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 18 очков. «Интер» располагается на второй строчке. Подопечные Симоне Индзаги набрали 10 очков. Обе команды вышли в плей-офф.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур
01 ноября 2022, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Павар – 32'   2:0 Шупо-Мотинг – 72'
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