«Ливерпуль» обыграл «Наполи» благодаря голам Нуньеса и Салаха

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Энфилд». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 85-й минуте счёт открыл Мохамед Салах. Дарвин Нуньес мощно пробил низом после подачи углового, Алекс Мерет сумел отразить этот удар, но на добивании первым оказался Салах, который поразил ворота. На 90+8-й минуте сам уругваец отправил мяч в ворота Мерета.

После завершения группового этапа неаполитанцы лидируют в квартете A. Команда Лучано Спаллетти набрала 15 очков. Мерсисайдцы располагаются на второй строчке. Подопечные Юргена Клоппа набрали такое же количество очков, однако по результатам очных встреч сильнее оказались итальянцы. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.