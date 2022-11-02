Определились 14 участников плей-офф Лиги чемпионов

По итогам завершившихся встреч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 в квартетах A, B, C и D определились уже 14 из 16 участников плей-офф соревнований.



К ранее вышедшим «Интеру», «Порту», «Ливерпулю», «Манчестер Сити», «Наполи», «Реалу», «Баварии», «Брюгге», «Боруссии» Дортмунд, «Челси», «Пари-Сен Жермен» и «Бенфике», добавились «Айнтрахт» и «Тоттенхэм Хотспур».



За оставшиеся две путёвки в плей-офф завтра, в среду, 2 ноября, поборются представители групп E, где «Милан» будет соперничать за второе место с «Ред Булл Зальцбург», а также в группе F, в которой «Шахтёр» ещё сохраняет шансы занять второе место, опередив «РБ Лейпциг».

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