Салах вышел на первое место в гонке бомбардиров Лиги чемпионов

Египтянин Мохамед Салах возглавил бомбардирскую гонку Лиги чемпионов. Гол нападающего «Ливерпуля» в домашнем матче 6-го тура группового этапа с «Наполи» стал для него седьмым в этом розыгрыше турнира.



В списке бомбардиров Салах на один гол опередил форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Однако француз забил шесть мячей в пяти матчах – в среду, 2 ноября, парижане сыграют в Турине с «Ювентусом». По пять голов в активе форварда «Порту» Мехди Тареми, нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского и нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.



Салах принял участие во всех шести играх своей команды в группе Лиге чемпионов. Он не забил только в стартовом туре в Неаполе. Дальше Мохамед отметился голом на «Энфилде» с «Аяксом», отличился в 3-м туре также в домашней игре с «Рейнджерс». Затем египтянин сделал хет-трик на «Айброксе» в Глазго, где «Ливерпуль» победил со счётом 7:1. Причём это был единственный матч, в котором Салах вышел не в стартовом составе, а на замену (на 68-й минуте). А в 5-м и 6-м турах «Салах» забил ещё по голу «Аяксу» и «Наполи».