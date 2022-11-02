Тренер «Марселя» вышел на поле в ходе атаки «Тоттенхэма» с победным голом на 90+5-й минуте

Главный тренер французского «Марселя» Игор Тудор вышел из своей технической зоны на поле во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом».
После голов Шанселя Мбемба и Клемана Лангле был ничейный счёт 1:1. Арбитр встречи компенсировал четыре минуты, которые к этому моменту уже истекли. В это время в Лиссабоне уже завершился матч «Спортинга» с «Айнтрахтом»: немецкая команда выиграла 2:1 и занимала промежуточное первое место в группе. «Тоттенхэм» в случае ничьей финишировал вторым, «Марсель» – третьим, продолжая еврокубковый путь в Лиге Европы.
Однако уже по истечении четырёх компенсированных минут финальный свисток не прозвучал. «Тоттенхэм» перехватил мяч и начал контратаку, в ходе которой наставник «Марселя» Игор Тудор вышел на поле, сигнализируя арбитру о времени. «Шпоры» в итоге забили победный гол (отличился Пьер-Эмиль Хёйбьерг) и поднялись на первое место. А «Марсель» из-за этого поражения опустился на четвёртое место и вылетел из еврокубков. В Лигу Европы с третьего места попал «Спортинг».
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