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Хави: Лига Европы – прекрасное соревнование. «Барселона» будет бороться за победу

Хави: Лига Европы – прекрасное соревнование. «Барселона» будет бороться за победу
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42-летний испанский специалист Хави, возглавляющий «Барселону», подвёл итоги для каталонского клуба по завершению группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 выездной встречей с «Викторией» Пльзень (4:2).

«Оценка нашей работе на групповом этапе ЛЧ? Отрицательная. У нас были шансы на попадание в плей-офф, всё зависело от нас, но мы не справились, не использовали свои же возможности. Теперь мы фавориты в Лиге Европы – это прекрасное соревнование, и мы будем бороться за победу в нём.

В первом тайме встречи с «Викторией» мне понравилась наша игра. Тем не менее, мы упускаем слишком много голевых моментов. В обороне нам было тяжелее, чем обычно. Игру атаки можно оценить, как хорошую», — приводит слова Хави пресс-служба УЕФА на официальном сайте турнира.

Напомним, «Барселона», набрав семь очков в шести матчах, заняла лишь третье место в группе C. Впереди оказались «Интер» (10) и «Бавария» (18). «Виктория» же не набрала ни одного очка.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке.

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