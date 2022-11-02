Клопп: «Ливерпуль» в матче с «Наполи» хотел показать реакцию на поражение от «Лидса»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе своих подопечных в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 над «Наполи» (2:0).

«Мы играли против невероятно сильной команды – «Наполи». Наша команда подошла в правильном настроении, мы устроили настоящий бой, не дав оппоненту свободного пространства. Мы знаем, насколько хорош «Наполи». Но наша цель заключалась в том, чтобы показать реакцию игроков «Ливерпуля» после субботнего поражения от «Лидса» (1:2) в чемпионате Англии, и это именно то, что мы сделали», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Отметим, что «Ливерпуль» (15) завершил групповой этап на втором месте, пропустив вперёд именно «Наполи» (16). «Аякс» (6) же стал третьим, а «Рейнджерс» так и не сумел набрать ни одного очка, финишировав последним.

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво.