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«Мы очень сильны». Спаллетти высказался о матче с «Ливерпулем» на «Энфилде»

«Мы очень сильны». Спаллетти высказался о матче с «Ливерпулем» на «Энфилде»
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» на выезде. До 85-й минуты держался счёт 0:0, но затем команда Юргена Клоппа забила дважды – отличились Мохамед Салах и Дарвин Нуньес.

«Считаю, что мы показали отличный футбол. Большую часть матча мы хорошо владели мячом и создавали моменты, при этом сохраняя игровой баланс без каких-либо потерь. Наша команда очень сильна. Приехать сюда, на «Энфилд», и играть так, как это делали мы, нелегко.

Концовка матча? У меня было ощущение, что моя команда немного сбавила темп, зная, что у нас есть такое преимущество. А соперник грамотно распорядился появившимся у него возможностями», – приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА со ссылкой на послематчевое интервью Sky Sport.

Несмотря на поражение 0:2, «Наполи» занял первое место в группе. Неаполитанцы набрали равное количество очков с «Ливерпулем» (по 15), однако оказался лучше по результатам личных встреч (домашняя победа со счётом 4:1). Также у «Наполи» лучше разность забитых мячей (+14 против +11).

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