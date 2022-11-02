Тренер ЦСКА: привожу Чалову пример Холанда. Говорю Фёдору, что он это всё умеет

Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов поделился мнением об игре 24-летнего нападающего армейцев Фёдора Чалова в нынешнем сезоне.

«Почему в этом сезоне пошло у Чалова? Мы часто общаемся. Говорил уже про АПЛ, и вот Фёдору привожу примеры Холанда, других топовых форвардов. Говорю Фёдору, что он это всё умеет. Федя открыт к такому общению, потому что хочет стать лучше и готов впитывать вещи, которые помогут в этом.

На мой взгляд, Федя стал целеустремленней, нацеленней, появился кураж. Он многое может — и делает это. Всё больше у него получается делать с лёгкостью. Наверное, в этом есть заслуга нашего штаба: многое объясняли, показывали в тренировочном процессе. Главное, чтобы Чалов не снижал к себе требования», — приводит слова Ямлиханова Sport24.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 17 встречах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 7,5 млн.

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