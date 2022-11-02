Тренер ЦСКА: привожу Чалову пример Холанда. Говорю Фёдору, что он это всё умеет

Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов поделился мнением об игре 24-летнего нападающего армейцев Фёдора Чалова в нынешнем сезоне.
«Почему в этом сезоне пошло у Чалова? Мы часто общаемся. Говорил уже про АПЛ, и вот Фёдору привожу примеры Холанда, других топовых форвардов. Говорю Фёдору, что он это всё умеет. Федя открыт к такому общению, потому что хочет стать лучше и готов впитывать вещи, которые помогут в этом.
На мой взгляд, Федя стал целеустремленней, нацеленней, появился кураж. Он многое может — и делает это. Всё больше у него получается делать с лёгкостью. Наверное, в этом есть заслуга нашего штаба: многое объясняли, показывали в тренировочном процессе. Главное, чтобы Чалов не снижал к себе требования», — приводит слова Ямлиханова Sport24.
В текущем сезоне Чалов принял участие в 17 встречах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 7,5 млн.
Бушманов: а играл бы Чалов тогда в «Спартаке»?
- 2 ноября 2022
-
04:15
-
04:09
-
03:46
-
03:18
-
03:11
-
03:01
-
02:58
-
02:44
-
02:24
-
02:18
-
02:02
-
01:53
-
01:46
-
01:40
-
01:35
-
01:20
-
01:01
-
01:00
-
00:57
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:28
-
00:27
-
00:05
- 1 ноября 2022
-
23:57
-
23:54
-
23:43
-
23:43
-
23:41
-
23:20
-
23:09
-
23:02
-
23:00
-
22:43