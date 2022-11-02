Агент: драки Сычевого и Марина после матча не было. Нормальная, рабочая атмосфера

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, подвёл итоги момента матча 15-го тура РПЛ с «Факелом», когда костариканец Химми Марин после удара Сычевого пяткой добил мяч в сетку, таким образом «украв» гол у партнёра.



«Между Сычевым и Марином никаких проблем нет. Все хорошо. Драки после матча тоже не было. Всё уладили. В команде нормальная, рабочая атмосфера», – приводит слова Талаева «РБ Спорт».



Матч «Оренбург» – «Факел» состоялся в пятницу, 28 октября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился победой хозяев поля с крупным счётом – 4:1. Марин в этой игре оформил дубль, забив на 42-й и 44-й минутах. Всего на его счету пять голов в чемпионате. Сычевой забил в РПЛ 11 мячей – в гонке бомбардиров он уступает только Квинси Промесу из «Спартака» (12).