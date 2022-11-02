Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о травме Лукаку

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги после матча 6-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» в Мюнхене, который завершился поражением его команды со счётом 0:2, высказался о травме бельгийского форварда Ромелу Лукаку.
«Мы расстроены из-за того, что Лукаку получил новую травму. Ромелу – очень важный игрок для нас, и он показал это, когда вернулся в «Интер», пусть и за короткое время. К сожалению, теперь его постигла ещё одна неудача. Но мы будем ждать его, потому что он – отличный нападающий и очень важный для нашей команды игрок», – приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.
После возвращения в «Интер» на правах аренды из «Челси» Лукаку провёл за «нерадзурри» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. 29 октября он вышел на замену в матче с «Сампдорией» на 22 минуты, а 31 октября клуб сообщил о том, что форвард повредил заднюю поверхность бедра, не сообщив ориентировочных сроков восстановления. Для Лукаку эта травма стала второй за два месяца. Ему нужно успеть восстановиться и набрать форму до 20 ноября – к старту чемпионата мира в Катаре.
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