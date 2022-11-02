«В одной камере чуть ли не на полу спал». Умяров – об условиях содержания Ларина в СИЗО

22-летний полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал подробности содержания в СИЗО №2 г. Москвы экс-директора академии «Чертаново» Николая Ларина, который ожидает апелляции на решение суда о лишении свободы сроком на три года.
«Получил ли обратную связь после писем Ларину? Да. Говорит, что в очень плохих условиях. Три камеры уже поменял. В двух условия были более-менее, в одной — вообще ужасно. Чуть ли не на полу спал. Но сейчас, говорят, стало получше.
Есть ли понимание, как ему можно помочь? Мы помогаем, как можем. Связь держим. Ларин в основном про нас спрашивает, как дела. Есть ли у него возможность узнавать результаты матчей? Да», — приводит слова Умярова Sport24.
В нынешнем сезоне Умяров принял участие в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
Наиль Умяров на костылях прибыл на матч «Спартак» — «Химки».
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