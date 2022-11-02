Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батуренко: футболисты сборной Таджикистана играют на уровне российской Первой лиги

Батуренко: футболисты сборной Таджикистана играют на уровне российской Первой лиги
Комментарии

Бывший футболист сборной Таджикистана Юрий Батуренко, в ходе тренерской карьеры работавший ассистентом Юрия Сёмина в «Локомотиве» и других клубах, поделился мнением о ближайшем сопернице национальной сборной России.

«Футболисты сборной Таджикистана играют на уровне нашей Первой лиги. У них средний уровень, но есть и хорошие ребята. Чемпионат в Таджикистане не особо сильный, но все равно с Таджикистаном надо играть. Для сборной России любой матч важен», – приводит слова Батуренко «РБ Спорт».

Товарищеский матч сборных Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. В сентябре команда Валерия Карпина проводила товарищескую встречу в Бишкеке со сборной Киргизии и победила со счётом 2:1 благодаря реализованному Александром Соболевым пенальти, а также голу Даниила Уткина на 89-й минуте.

Новость по теме
Игрок сборной Таджикистана: негативно отношусь к бану России. Смотрю все матчи их сборной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022