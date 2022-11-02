Батуренко: футболисты сборной Таджикистана играют на уровне российской Первой лиги

Бывший футболист сборной Таджикистана Юрий Батуренко, в ходе тренерской карьеры работавший ассистентом Юрия Сёмина в «Локомотиве» и других клубах, поделился мнением о ближайшем сопернице национальной сборной России.



«Футболисты сборной Таджикистана играют на уровне нашей Первой лиги. У них средний уровень, но есть и хорошие ребята. Чемпионат в Таджикистане не особо сильный, но все равно с Таджикистаном надо играть. Для сборной России любой матч важен», – приводит слова Батуренко «РБ Спорт».



Товарищеский матч сборных Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. В сентябре команда Валерия Карпина проводила товарищескую встречу в Бишкеке со сборной Киргизии и победила со счётом 2:1 благодаря реализованному Александром Соболевым пенальти, а также голу Даниила Уткина на 89-й минуте.

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