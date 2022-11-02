«Так в футболе не делают». Тренер ЦСКА – об эпизоде Гаича с Зобниным в игре со «Спартаком»

Тренер Радик Ямлиханов, входящий в штаб Владимира Федотова в ЦСКА, выразил мнение о резонансом эпизоде в матче 13-го тура чемпионата России, когда футболист армейцев Милан Гаич не выбил мяч по просьбе хавбека «Спартака» (2:2) Романа Зобнина из-за лежащего на газоне одноклубника, после чего отличился Фёдор Чалов.

«Как я это видел в динамике: лежит Карраскаль, идёт ответная атака, Зобнин двигается, параллельно бежит Соболеву. И, когда Рома отпускал мяч, появился Милан и подхватил. Свистка нет, а ты вдруг абстрагируешься? Так в футболе не делают. Если судья видит опасность для здоровья, останавливает игру. Либо ты сам выбиваешь мяч в аут. Всё просто», — приводит слова Ямлиханова Sport24.

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