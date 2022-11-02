Сторожук рассказал, как готовился к дебютному матчу во главе «Краснодара» со «Спартаком»

Наставник «Краснодара» Александр Сторожук подробно рассказал о процессе подготовки к дебютной игре на посту рулевого команды со столичным «Спартаком».
«У нас была одна тренировка, и мы улетели на матч со «Спартаком» в Москву. Да, пришлось не поспать до пяти утра, готовили все моменты, стандарты с Сан Санычем Ореховым (помощник Сторожука – Прим. Metaratings.ru. Сидели в номере почти до утра, думали, рисовали, чертили. Победа над «Спартаком» была таким положительным эффектом и точкой», – цитирует Сторожука Metaratings.ru.
41-летний специалист работает в системе «быков» с 2019 года. Весной 2022 года Сторожук стал главным тренером основной команды. Встреча «Спартак» – «Краснодар» в 21-м туре чемпионата России по футболу сезона-2021/22 закончилась победой краснодарцев со счётом 2:1.
- 2 ноября 2022
-
06:27
-
05:53
-
04:34
-
04:15
-
04:09
-
03:46
-
03:18
-
03:11
-
03:01
-
02:58
-
02:44
-
02:24
-
02:18
-
02:02
-
01:53
-
01:46
-
01:40
-
01:35
-
01:20
-
01:01
-
01:00
-
00:57
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:28
-
00:27
-
00:05
- 1 ноября 2022
-
23:57
-
23:54
-
23:43
-
23:43
-
23:41
-
23:20
-
23:09