Тренер «Виктории» — о 2:4 с «Барселоной»: это был наш лучший матч на турнире

Наставник «Виктории» Пльзень Михал Билек дал комментарий после поражения от «Барселоны» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 (2:4).

Голами в составе сине-гранатовых отметились Маркос Алонсо, Ферран Торрес, оформивший дубль, и Пабло Торре. Рафинья отдал два ассиста. В составе чешской «Виктории» дублем отметился Томаш Хоры.

«Я должен похвалить команду, так как все выложились по полной. С другой стороны, мы не добились благоприятного результата, но это была наш лучший матч в группе», — приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Чешский клуб по итогам группового этапа не набрал в актив очков и финишировал на 4-й строчке в квартете C (шесть матчей и шесть поражений). «Барселона» набрала семь очков и в итоге заняла третью позицию. Первое место в группе заняла мюнхенская «Бавария» (18). «Интер» расположился на второй строчке.