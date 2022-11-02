Сторожук рассказал, как принял предложение Галицкого стать наставником «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился воспоминаниями о том, как принял предложение президента «быков» Сергея Галицкого возглавить основную команду. 41-летний специалист пришёл на пост рулевого клуба весной 2022 года.

«Мне позвонил Сергей Николаевич Галицкий. Он спросил: «Готов?» Я ответил: «Да». В принципе, всё быстро произошло. Были ли раздумья? Да ну, зачем. Если чего-то бояться, кого-то слушать, не верить в себя, зачем этим заниматься тогда?

Я знаю, чем я занимаюсь. Я амбициозный человек. Поэтому не в моих правилах было отступать, брать паузу. Я думаю, что такие предложения не часто поступают», – цитирует Сторожука Metaratings.ru.

После 15 туров РПЛ краснодарцы занимают шестое место в турнирной таблице. В активе «быков» 24 очка.