Сторожук рассказал, как принял предложение Галицкого стать наставником «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился воспоминаниями о том, как принял предложение президента «быков» Сергея Галицкого возглавить основную команду. 41-летний специалист пришёл на пост рулевого клуба весной 2022 года.
«Мне позвонил Сергей Николаевич Галицкий. Он спросил: «Готов?» Я ответил: «Да». В принципе, всё быстро произошло. Были ли раздумья? Да ну, зачем. Если чего-то бояться, кого-то слушать, не верить в себя, зачем этим заниматься тогда?
Я знаю, чем я занимаюсь. Я амбициозный человек. Поэтому не в моих правилах было отступать, брать паузу. Я думаю, что такие предложения не часто поступают», – цитирует Сторожука Metaratings.ru.
После 15 туров РПЛ краснодарцы занимают шестое место в турнирной таблице. В активе «быков» 24 очка.
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